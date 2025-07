Identificati due degli autori uno è minorenne della tentata rapina a mano armata in corso Manthonè

Due degli autori, tra cui un minorenne affidato a una comunità, sono stati identificati in relazione alla tentata rapina a mano armata avvenuta lo scorso marzo lungo Corso Manthonè a Pescara. Questa violenta aggressione notturna ha scosso la città e ora si avvicina alla sua conclusione con l’arresto dei responsabili. La scoperta rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità locale, offrendo speranza di maggiore sicurezza per i cittadini.

Sono stati identificati due degli autori, di cui un minorenne affidato a una comunità, della tentata rapina a mano armata in corso Manthonè a Pescara. Una violenta aggressione, avvenuta lo scorso mese di marzo, nel corso della notte lungo corso Manthonè si è conclusa con l’identificazione e la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: corso - identificati - autori - minorenne

Pesaro: Movida violenta, 21enne aggredito in viale Trieste: identificati due minorenni, indagini in corso Vai su Facebook

Identificati due degli autori (uno è minorenne) della tentata rapina a mano armata in corso Manthonè; PESCARA: TENTATA RAPINA A MANO ARMATA, DUE ARRESTATI DI CUI UNO MINORENNE; Con la katana fuori dalla sala slot: minorenne denunciato.

Padova, identificati gli autori della rissa in centro: cinque minori ... - Lo scorso 9 dicembre, in Riviera Ponti Romani a Padova, si era consumata una violenta rissa tra un gruppo di ... Da ilgazzettino.it

Aggressione alla stazione, ragazzini picchiati: indagini in corso - ALLARME SICUREZZA AVEZZANO «Mi trovavo in stazione, con mio cugino, in attesa del treno, quando sono stato aggredito a pugni da uno straniero». Scrive ilmessaggero.it