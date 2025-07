Le accuse di Israele a Francesca Albanese in cima alle ricerche di Google Ecco la pagina sponsorizzata

Scandalo nel mondo delle relazioni internazionali: una campagna pubblicitaria sponsorizzata dal governo israeliano ha catapultato le accuse contro Francesca Albanese tra le notizie più ricercate su Google. Fanpage.it svela i dettagli di questa strategia di comunicazione, inserita in un contesto di crescenti tensioni globali e sanzioni degli Stati Uniti. Ma cosa sta davvero accadendo? Scopriamolo insieme per comprendere le implicazioni di questa vicenda.

Un’indagine di Fanpage.it ha rivelato una campagna pubblicitaria sponsorizzata dal governo israeliano su Google, per dare visibilità alle accuse contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. L’azione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni, con gli Stati Uniti che hanno annunciato sanzioni contro la giurista italiana, e ne chiedono la rimozione dall’incarico, dopo il suo dettagliato rapporto sulle aziende, molte statunitensi, coinvolte in quello che la relatrice ha definito il “business del genocidio”. Albanese, giurista e docente italiana, ricopre dal 2022 il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, un mandato che le è stato rinnovato per altri tre anni lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le accuse di Israele a Francesca Albanese in cima alle ricerche di Google. Ecco la pagina sponsorizzata

