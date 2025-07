Pizza al taglio | tra le migliori d’Italia c’è quella di Ian Spampatti di Castione della Presolana

Se sei un appassionato di pizza al taglio, non puoi perderti l’eccezionale proposta di Ian Spampatti a Castione della Presolana, riconosciuto tra le migliori in Italia. Per i desiderosi di imparare i segreti di questa arte, a novembre riparte il suo corso amatoriale: un’occasione unica per creare pizze straordinarie con le materie prime più pregiate. Chi meglio di lui può guidarti nel mondo della pizza fatta in casa?

Per i grandi appassionati di pizza fatta in casa, per gli amanti della pizza in teglia, a novembre ci sarà il prossimo corso amatoriale di Ian Spampatti. E chi meglio di lui? Cuoco, amante del buon cibo e delle materie prime eccellenti (come lui stesso ama definirsi), nella classifica di 50 Top Pizza 2025, la prestigiosa guida dedicata alla pizza al taglio e alla pizza "in viaggio" Spampatti, con Lievin, il laboratorio bottega che si trova a Castione della Presolana, a pochi passi dalla famosa pizzeria di famiglia La Lanterna, ha conquistato il 14esimo posto, guadagnando due posizioni rispetto alla passata edizione.

