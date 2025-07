Pizzeria Daniele

Benvenuti alla Pizzeria Daniele di Milano, un vero e proprio gioiello gastronomico che fonde la tradizione della pizza napoletana con l’energia metropolitana. Qui, impasti lievitati a lungo e topping innovativi creano un’esperienza sensoriale unica, immersa nel calore di una cucina a vista e in un’atmosfera conviviale. Scoprite come il sapore autentico si evolva in ogni fetta, rendendo ogni visita un momento indimenticabile.

CATEGORIA. Pizzeria FASCIA DI PREZZO. € MENÙ. La pizzeria Daniele di Milano è un gioiello di gusto che unisce la levità della pizza napoletana alla personalità metropolitana: impasti lievitati a lungo, crosta soffice e cornicione dorato accolgono topping creativi e materie prime selezionate. Un luogo dove il sapore dell'autentico incontra l'innovazione, tra il calore di una cucina a vista e un'atmosfera conviviale che trasforma ogni fetta in un momento condiviso. CONTATTI. Via Galeazzo Alessi 1 02 8356442 www.pizzerianapoletanadanieledue.com ORARIO. Lunedì: – Martedì: 12.00-14.30 19.

