Dipendente pescarese in vacanza gratis con il progetto Camera con vista di Poste Italiane FOTO

Un sogno che diventa realtà: grazie al progetto “Camera con vista” di Poste Italiane, Linda Gentile, operatrice del contact center di Pescara, e altri 249 dipendenti stanno vivendo un’esperienza indimenticabile, soggiornando gratuitamente in splendide location. Questa iniziativa premia l’impegno e la dedizione dei collaboratori, offrendo loro un’occasione unica di relax e scoperta. E questa è solo l’inizio di un viaggio che arricchisce corpo e spirito.

C’è anche Linda Gentile, un’operatrice del contact center di Poste Italiane a Pescara, tra i 250 dipendenti dell’azienda che, grazie al progetto “Camera con vista”, anche quest’anno stanno avendo la possibilità di soggiornare gratuitamente per una settimana in uno dei tanti immobili di proprietà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

