Pio Esposito Inter no a 13 offerte per il talento nerazzurro | c’erano anche queste big

L'attenzione si fa sempre più intensa sul futuro di Pio Esposito nell'Inter, con ben 13 offerte provenienti da grandi club desiderosi di valorizzare il talento nerazzurro. Dopo il gol nel Mondiale per Club, il giovane attaccante sta attirando l'interesse di molte big europee, rendendo il suo destino ancora più incerto e affascinante. La prossima stagione potrebbe essere quella del grande salto, ma quali saranno le scelte definitive? Resta da scoprire.

Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. L' Inter 20252026 ripartirà da solide certezze e qualche novità, con Cristian Chivu pronto a gestire una squadra che ha già le basi ben consolidate grazie alla rosa che Simone Inzaghi ha portato fino alla stagione precedente. Tuttavia, ci saranno anche volti nuovi, non solo provenienti dal calciomercato, ma anche giovani talenti che saliranno in prima squadra. Un esempio concreto di questa filosofia è il ritorno di Pio Esposito, che, dopo il suo prestito allo Spezia, è rientrato nella rosa nerazzurra durante il Mondiale per Club, guadagnandosi un posto importante nel gruppo.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

L'Inter ha rifiutato 13 offerte per Francesco Pio Esposito: l'elenco dei club interessati - Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter, tornato dal prestito dallo Spezia e subito protagonista nel Mondiale per Club, ha attirato l'interesse di diverse ... Come scrive msn.com

FcIN - L'Inter respinge una quindicina di offerte per Pio Esposito: resterà a disposizione di Chivu - Bologna, Napoli, Lazio, Fiorentina, Cagliari, Parma, Como, Sassuolo, Torino, Lazio, Parma. Segnala msn.com