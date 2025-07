cosa succede se armenia e azerbaigian fanno davvero pace

Se Armenia e Azerbaigian decidessero di fare davvero pace, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo di stabilità e collaborazione nella regione. Dopo anni di conflitti e tensioni, l'incontro di Abu Dhabi rappresenta una speranza concreta per un dialogo costruttivo e duraturo. Il futuro potrebbe riservare opportunità di sviluppo, ricostruzione e cooperazione tra i due Paesi, spianando la strada a una convivenza più pacifica e prospera.

Con due comunicati gemelli, il Primo ministro dell’Armenia Nikol Pashinyan e il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev hanno annunciato che il 10 luglio (oggi) si sarebbero incontrati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per tenere colloqui “nell’ambito del processo di pace” tra i due Paesi, i cui rapporti costellati da guerre e ostilità sono stati sempre particolarmente tesi. Già prima dello scioglimento dell’Unione Sovietica, infatti, i rapporti a livello etnico e tra le due repubbliche sovietiche si fecero particolarmente incandescenti dopo che la regione del Nagorno-Karabakh, a maggioranza armena ma ricadente nella repubblica socialista azera, votò per passare alla repubblica socialista d’Armenia, esacerbando i rapporti tra le due etnie che sfociarono in una guerra iniziata dopo il crollo dell’U. 🔗 Leggi su Tpi.it