Maxi pulizie all' ex piscina Sempione | giovani volontari all' opera tra rifiuti e lotta alla droga

Giovani volontari si mobilitano per restituire vita e speranza all'area dell'ex piscina Sempione di Barriera di Milano, un quartiere segnato da sfide e degrado. Tra rifiuti e lotta alla droga, queste maxi pulizie rappresentano un segnale forte di rinascita e impegno civico. Un'iniziativa che dimostra come la comunità possa fare la differenza, ridando dignità a spazi dimenticati e rafforzando il senso di solidarietà tra i cittadini.

"Un segnale di speranza per i cittadini". È in questo spaccato che si inserisce l'operazione avvenuta nella mattinata di giovedì 10 luglio in una delle zone più critiche della città di Torino, il parco che circonda l'ex piscina Sempione di Barriera di Milano. Una zona rossa per plurimi fattori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

