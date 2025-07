' Nonno' cocaina lo spaccio in pensione | in casa aveva 20mila euro di droga

In un sorprendente caso che scuote la tranquillità di Arese, un pensionato di 71 anni è stato arrestato per aver gestito un'operazione di spaccio in casa, con ben 20mila euro di droga sequestrati. Durante un normale controllo, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio impero della droga, mettendo fine a un’attività illecita che rischiava di destabilizzare la comunità. La vicenda rivela quanto l’ombra del crimine possa nascondersi dietro le apparenze più inaspettate.

Un uomo di 71 anni, pensionato residente ad Arese (Milano), è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rho lo scorso mese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un posto di blocco. I militari hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: spaccio - nonno - cocaina - pensione

