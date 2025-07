Il duplice femminicidio di Naro 25enne condannato all' ergastolo

Un tragico episodio scuote Naro, dove la tragica vicenda di un duplice femminicidio ha portato a una sentenza esemplare. I giudici della corte di Agrigento hanno condannato Edgar Omar Nedelcov, 25enne rumeno, all'ergastolo con isolamento per tre anni, riconoscendogli la responsabilitĂ di un orrendo gesto che ha sconvolto la comunitĂ . Una decisione che sottolinea l'importanza di contrastare con fermezza ogni forma di violenza di genere, riaffermando il valore della giustizia e della sicurezza.

Ergastolo con isolamento per 3 anni: i giudici della corte di assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato al carcere a vita Edgar Omar Nedelcov, 25 anni, rumeno, accusato di avere massacrato e ucciso due connazionali nella notte fra il 4 e il 5 gennaio dell'anno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

