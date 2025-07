Gli influencer italiani guadagnano sempre meno anche se il mercato è in costante crescita

In un panorama in continua espansione, gli influencer italiani si trovano a fronteggiare un paradosso: mentre il mercato cresce, i loro guadagni diminuiscono nel 2025. Secondo il nuovo listino di DeRev, la competizione si è intensificata, rendendo più difficile emergere e monetizzare. Questa realtà sfida i creator a reinventarsi, sfruttando nuove strategie per restare al passo e mantenere la propria influenza nel mondo digitale.

Secondo il nuovo listino della società di consulenza DeRev, i compensi sono in calo nel 2025. Il settore è diventato molto più competitivo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Gli influencer italiani guadagnano sempre meno, anche se il mercato è in costante crescita

