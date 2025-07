Ex Milan Primavera Moretto | David Rodriguez de Prado con Sottil al Modena

Un nuovo capitolo prende vita nel mondo del calcio italiano: David Rodriguez de Prado, ex vice allenatore del Milan Primavera, si unisce allo staff di Andrea Sottil al Modena in Serie B. La sua esperienza e passione promettono di portare nuova energia e strategie vincenti alla squadra. Una scelta che fa già parlare gli appassionati, pronti a scoprire come questa collaborazione influenzerà il cammino del club emiliano verso il successo.

David Rodriguez de Prado, ex vice allenatore del Milan Primavera, entrerà nello staff di Andrea Sottil al Modena, in Serie B: l'annuncio.

