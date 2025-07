Pronte a truffare quattro anziani di Penne e Spoltore tradite dai telefoni | due 20enni denunciate

Due giovani di 20 anni sono state denunciate dai carabinieri di Penne per aver tentato di truffare quattro anziani di Penne e Spoltore, approfittando delle vulnerabilità legate all’uso del telefono. Le indagini, avviate dopo alcune segnalazioni, hanno portato al fermo di queste due ragazze e all’identificazione di un’altra persona coinvolta. La vicenda mette in evidenza l’importanza di restare vigili e tutelare le fasce più deboli della società.

Sarebbero state pronte ad attuare delle truffe ai danni di quattro anziani (due residenti a Penne e due a Spoltore), ma a fermare loro e un altra persona per cui è in corso l’identificazione, sono stati i carabinieri di Penne che hanno denunciato in stato di libertà due ragazze di 20anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

