Calciomercato Milan no per Jashari Via Sportiello Occhio a Vlahovic

Al centro dell’attenzione del calciomercato Milan, la giornata di oggi riserva importanti novità: via Sportiello e un'occasione per rafforzare la porta con l’arrivo di un nuovo portiere. Ma il vero colpo potrebbe essere l’ingaggio di Vlahovic, che spinge i rossoneri a riconsiderare le strategie offensive. Le trattative sono in pieno fermento: cosa riserverà il mercato per il Diavolo nel proseguo della sessione estiva? Restate sintonizzati!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi, giovedì 10 luglio 2025. Si cambia il portiere.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan su Terracciano. Sportiello... Le news

Milan, alzata l'offerta per Jashari. Idea di scambio con la Roma per la porta; Di Marzio: Guela Doue e Jashari vogliono il Milan, Club Brugge e Strasburgo avvisati. Se parte Sportiello, c'è Terracciano; Milan, si lavora alla risoluzione del contratto di Sportiello: arriva un altro vice-Maignan.

Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Sancho, Asensio, Jashari, Nunez e Wesley - Calciomercato, il borsino di oggi 10 luglio 2025: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma per Sancho, Asensio, Jashari, Nunez e Wesley e non solo.

Braccio di ferro Jashari: la risposta del Milan al Club Brugge | CM.IT - Cosa sta succedendo dopo il no della squadra belga al club rossonero per il centrocampista.