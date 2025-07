Tumore al polmone l' Istituto di Candiolo e Mondojuve uniscono le forze | consulti gratuiti sabato 12 luglio

Lunedì 12 luglio, l'Istituto di Candiolo e MondoJuve si uniscono per offrire consulti gratuiti sul tumore al polmone, una delle sfide più grandi della sanità italiana con oltre 40.000 nuove diagnosi annuali. Un’opportunità preziosa per sensibilizzare e prevenire questa malattia spesso silenziosa, che rappresenta la seconda causa di morte tra gli uomini e la terza tra le donne. La prevenzione parte dalla consapevolezza: non perdere questa occasione.

Ogni anno, in Italia, sono circa 40mila le nuove diagnosi di tumore al polmone. 44.831 quelle diagnosticate nel 2024, facendo della neoplasia la seconda più frequente per quanto riguarda gli uomini e la terza per le donne, spesso causa di morte. Nell'85% dei casi di diagnosi, la principale causa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: tumore - polmone - istituto - candiolo

Tumore al polmone: come candidarsi allo screening per forti fumatori (che può farti smettere con le sigarette) - Milano, 13 maggio 2025 – L’alleanza tra Fondazione Veronesi e Irccs San Raffaele si unisce nella lotta contro il tumore al polmone, una delle neoplasie più diffuse.

Tumore al polmone, l'Istituto di Candiolo e Mondojuve uniscono le forze: consulti gratuiti sabato 12 luglio https://ift.tt/6n0e2sA Vai su X

Mondojuve Shopping Village e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro insieme contro il tumore del polmone! In vista della Giornata Mondiale contro il Tumore del Polmone del 1° agosto, Mondojuve Shopping Village e Fondazione Piemontese p Vai su Facebook

Al Mondojuve Shopping Village consulti gratuiti sul tumore polmonare con l'Istituto di Candiolo IRCCS; Tumore ai polmoni, consulti gratuiti per tutti: l'importante iniziativa al Mondojuve Shopping Village; Una giornata gratuita di prevenzione del tumore polmonare, sabato 12 luglio al Mondojuve Shopping Village.

Tumore al polmone, l'Istituto di Candiolo e Mondojuve uniscono le forze: consulti gratuiti sabato 12 luglio - 831 quelle diagnosticate nel 2024, facendo della neoplasia la seconda più frequente per quanto riguarda gli uomini e ... Scrive torinotoday.it

Al Mondojuve Shopping Village consulti gratuiti sul tumore polmonare con l’Istituto di Candiolo IRCCS - di informazione e prevenzione Una iniziativa dedicata a una delle neoplasie più diffuse e aggressive: il cancro polmonare ... Segnala quotidianopiemontese.it