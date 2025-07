Consiglio metropolitano ok a edilizia scolastica festival e corso di laurea in Medicina

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria si distingue ancora una volta per il suo impegno nel futuro della città, approvando interventi strategici che spaziano dall’edilizia scolastica ai corsi universitari. In particolare, la decisione di sostenere un festival dedicato alla cultura e innovazioni, insieme all’avvio di un corso di laurea in medicina, rappresenta un passo deciso verso il potenziamento delle opportunità formative e sociali locali. Questi investimenti aprono nuove prospettive per cittadini e studenti, consolidando il ruolo della metropoli come centro di eccellenza e crescita.

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria nel corso dell’ultima seduta, presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà con il supporto del segretario generale, Umberto Nucara, ha approvato una serie di punti all’ordine del giorno tra i quali una variazione al bilancio di previsione per lavori di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

