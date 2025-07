solidarieta’ chiuso con successo il crowdfunding promosso da fondazione donna a milano con rubinia raccolti € 19.527 per offrire un corso di artigianato orafo a una donna in difficoltà

Con grande entusiasmo, annunciamo il successo della campagna di crowdfunding promossa da Fondazione Donna a Milano e Rubinia, che ha raccolto 8.364 euro sui 19.527 richiesti. Grazie a questo importante traguardo, una donna in difficoltà potrà accedere a un corso di artigianato orafo, un passo fondamentale verso l’indipendenza economica e l'inclusione sociale. Un risultato che dimostra come solidarietà e creatività possano cambiare vite.

Chiusa la campagna di crowfunding solidale promossa da Fondazione Donna a Milano (per la linea Filodamore®) con Rubinia, con l’obiettivo di formare all’arte orafa donne in difficoltĂ , consentendo loro di raggiungere l’indipendenza economica sostenendo al contempo artigianato e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

