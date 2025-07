Consiglio Federale FIGC Chiellini prenderà il posto di Calvo! Decaduti Carnevali e Sebastiani | ecco da chi sarà composto

Il Consiglio Federale della FIGC si prepara a segnare un nuovo capitolo, con Giorgio Chiellini pronto a prendere il posto di Calvo e portare la sua esperienza in un momento di trasformazione. La riunione di oggi, convocata da Gabriele Gravina, ha delineato i cambiamenti chiave, tra promozioni e decadenze di alcuni consiglieri, aprendo così una stagione ricca di sfide e opportunità per il calcio italiano.

Consiglio Federale FIGC, Chiellini prender√† il posto di Calvo: tutti i dettagli in vista della nuova stagione. Il Consiglio Federale della FIGC sta per subire importanti modifiche, con la promozione del Sassuolo in Serie A e del Pescara in Serie B, che comportano la decadenza dei consiglieri Giovanni Carnevali e Daniele Sebastiani. La riunione di oggi, convocata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha ufficializzato questi cambiamenti, segnando una nuova fase per il panorama calcistico italiano. Le promozioni delle due squadre comportano anche la necessit√† di procedere con le elezioni per sostituire Carnevali e Sebastiani, con la Lega B e la Lega Pro chiamate a scegliere nuovi rappresentanti.