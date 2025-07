Morto il comico Bun Hay Mean | è caduto dall’ottavo piano di un palazzo

La scena dello spettacolo e del cinema perde uno dei suoi talenti più brillanti e amati: Bun Hay Mean, il celebre comico noto come “il cinese buffo”, ci lascia all’età di 43 anni. Ritrovato giovedì 10 luglio ai piedi di un edificio parigino, la sua scomparsa sconvolge fan e colleghi, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica perdita. L’intera comunità si unisce nel ricordo di un artista che ha portato sorrisi e allegria in tutto il mondo.

Era soprannominato “il cinese buffo” sin dagli inizi della sua carriera e dalla stand-up comedy era passato al cinema di recente, nel 2023, con Asterix e Obelix – L’Impero di Mezzo. Bun Hay Mean è stato ritrovato morto giovedì 10 luglio all’età di 43 anni, ai piedi di un edificio parigino. Lo scrive Le Monde dopo averlo appreso dalla procura di Parigi. La procura ha aperto un’inchiesta per determinare le cause del decesso. A comunicarlo sui social, il suo produttore, Philippe Delmas: “È con infinita tristezza che dobbiamo annunciare la tragica scomparsa del nostro amico, del nostro immenso artista, Bun Hay Mean. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto il comico Bun Hay Mean: è caduto dall’ottavo piano di un palazzo

