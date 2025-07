online il programma di hystrio festival la iv edizione dal 16 al 21 settembre al teatro elfo puccini

Dal 16 al 21 settembre, Milano si trasforma nella capitale della scena under35 con la IV edizione di Hystrio Festival, un programma vibrante che celebra le giovani eccellenze teatrali. Un vero e proprio movimento culturale, dedicato a plasmare il presente e ad immaginare il futuro dello spettacolo. Preparati a scoprire talenti emergenti e a vivere un’esperienza teatrale unica, perché è proprio qui che nasce il teatro di domani.

Una casa per le eccellenze della scena under35, un movimento culturale che abbraccia il presente per immaginare il futuro. Riparte a Milano dal 16 al 21 settembre 2025, negli spazi del Teatro Elfo Puccini, “Hystrio Festival”, la quarta edizione diretta da Claudia Cannella e organizzata da Hystrio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il festival "vetrina" della nuova scena under35, frutto del lavoro di visione di 50 collaboratrici e collaboratori del trimestrale "Hystrio", punta sulla qualità della giovane scena italiana

