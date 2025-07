La mamma di Giorgia asfalta Donatella Rettore con eleganza | che classe!

Elsa Giordano, mamma di Giorgia, ha dimostrato che la vera classe si mostra con eleganza e intelligenza. Con un tocco di ironia e senza alzare i toni, ha risposto alle frecciate di Donatella Rettore, lasciando tutti a bocca aperta. La sua risposta, semplice ma carica di significato, è diventata un esempio di come il vero stile possa superare le polemiche. Elsa...

Non servono toni alti per mettere a tacere le critiche quando si ha la classe nel DNA. Elsa Giordano, mamma di Giorgia, ha scelto la via dell’eleganza per rispondere a Donatella Rettore, che nei giorni scorsi aveva lanciato frecciate velenose contro la cantautrice romana. Con poche parole e un pizzico di ironia, la signora Giordano ha conquistato il web, trasformando quella che poteva diventare una polemica in una lezione di stile. Elsa Giordano, mamma di Giorgia, risponde a Rettore. Guai a toccare la sua Giorgia. Elsa Giordano è intervenuta sui social per difendere la figlia dopo le dichiarazioni di Donatella Rettore, che aveva definito Giorgia « sopravvalutata » e « un’imitazione di Whitney Houston ». 🔗 Leggi su Donnapop.it