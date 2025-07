Conferenza internazionale per la ripresa dell' Ucraina Bari sigla quattro gemellaggi | Contributo attivo dei Comuni nella ricostruzione

La città di Bari si distingue ancora una volta come protagonista nel panorama internazionale, partecipando alla Conferenza URC2025 presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma. Un evento cruciale per promuovere il supporto globale verso l’Ucraina, con l’obiettivo di rafforzare la ripresa, la ricostruzione e le riforme del paese. In questa sede, Bari ha siglato quattro gemellaggi e si impegna attivamente nel contribuire alla rinascita ucraina, dimostrando come i comuni possano fare la differenza nel processo di ricostruzione.

La Città di Bari partecipa alla Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina (URC2025), in corso oggi e domani nel Centro Congressi La Nuvola di Roma, con l'obiettivo di sensibilizzare e mobilitare il sostegno internazionale e gli investimenti per la ripresa, ricostruzione, riforma e modernizzazione.

Il 10 e 11 luglio a Roma la Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina - Il 10 e 11 luglio, Roma si trasformerà nel centro nevralgico della rinascita ucraina con la Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina 2025, un evento di grande rilievo internazionale.

10-11 luglio #URC2025 | Roma ospita la Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina 2025, l'evento internazionale che prosegue i lavori avviati nei precedenti appuntamenti di Lugano (2022), Londra (2023) e Berlino (2024).

Alla vigilia dell'inizio dei lavori della "Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina", nel giorno in cui il Capo dello Stato, Sergio Mattarella ha incontrato il Presidente d'Ucraina, Volodymyr Zelenskyy ho partecipato all'evento "BREAKING THE CHAIN: COUNTERING S

