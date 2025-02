Quotidiano.net - Il peso della solitudine: una mamma alla ricerca di dignità e riscatto

Cara Caterina, ti seguo sempre perché amo la tua allegria, la tua schiettezza e la tua intelligenza. Sono unasingle, ho avuto il mio angelo 16 anni fa e il padre non l’ha voluta riconoscere. Sono sempre andata avanti da sola aiutata dai miei genitori ma ormai non riesco più ad andare avanti, chiedo aiuto al padre ma lui si nega e si allontana sempre più. Cerco lavoro, ma a Palermo, una città che è ancora in gran parte immersa nella mentalità e nelle modalità purtroppo tipiche del profondo sud, una donna a 51 anni è praticamente esclusa dal mondo professionale, rifiutata nonostante sia brava nel proprio lavoro e – aggiungo non per superbia ma solo perché è un fattore che è probabilmente importante anche ai fini di una professione da svolgere a contatto col pubblico – nonostante io sia riconosciuta da molti di bella presenza.