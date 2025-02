Cinemaserietv.it - Trappola di cristallo, perché Bruce Willis indossa dei piedi di gomma, in alcune scene

, interprete di John McClane nella saga di Die Hard, indossò per lunghi tratti, durante le riprese del primo capitolo,di(1988) delle scarpe dia forma di piede, per evitare di ferirsi nel corso delle lunghein cui il suo personaggio cammina scalzo lungo un pavimento tappezzato di vetri rotti.Lo stratagemma si è reso necessario poiché laggiatura prevedeva un conflitto a fuoco tra Mc Clane e la banda capitanata da Hans Gruber (Alan Rickman) all’interno del grattacielo in cui lavora la moglie del protagonistaIn thisfrom Die Hard where John McClane is walking through glass,is actually wearing rubber feet over his bare feet. In addition,gave the rubber feet prop to his parents after the movie. pic.twitter.com/I0FrqElSKX— ChristmasMovieFacts (@XmasMovieFacts) December 5, 2023A quanto riportano diverse fonti,avrebbe poi regalato ifinti ai propri genitori.