Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bronzetti 1-6, 1-4, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: doppio break per la romagnola nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Gran dritto di Elisabetta che quantomeno ora ci prova.40-15 Gran seconda esterna, fuori giri.30-15 Dritto potente diche fa sbagliare quello successivo di.30-0 Dritto profondo che pizzica la riga per Lucia.15-0 Il nastro accomoda la palla per il dritto di. Sbaglia con il dritto seguente.Ora serveche si avvicina sempre di più alla conquista dell’incontro.1-4conquista ilgame della sua partita con la schiacciata.40-15 Sbaglia stavolta anchecon il rovescio in rete.40-0 Non passa il dritto di.30-0 Dritto lungolinea vincente.15-0che torna al servizio con il servizio vincente.0-4. Ace al centro, il terzo.40-0 Rovescio lungolinea in corsa che fulmina