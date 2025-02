Quifinanza.it - Domenico Guzzini, cos’è il progetto Circle

Passare dal modello lineare materia-produzione-uso-rifiuto a un sistema circolare le cui parole chiave sono recupero-riciclo-produzione-riuso-recupero. Il tutto contribuendo alla riduzione degli sprechi e al riutilizzo dei materiali.È l’obiettivo deldi Fratelli, che coniuga il fare impresa con l’etica ambientale. L’obiettivo è quello di creare oggetti dal design pratico e versatile, con materiali durevoli e resistenti che possano rivaleggiare con il vetro e il metallo, in progetti che rispondono a esigenze moderne e che sono improntati all’innovazione continua.Il consumo responsabileIn tale processo, l’utilizzo della plastica riciclata supera il 50%. Lo scopo è quello di promuovere il consumo responsabile e il rispetto per la natura, posizionandosi come un modello di riferimento nel settore.