Inter-news.it - Zalewski a Firenze (ma solo da tifoso) con l’Inter! Vicinanza e unità

Nicolasi trova aconnonostante non possa scendere in campo. Il polacco seguirà la squadra daè al seguito del, nonostante non possa scendere in campo. Il polacco, arrivato sabato scorso per poi esordire con la maglia nerazzurra nel derby di Milano, è salito sul treno in direzionee anche sul pullman, che ha portatoda Coverciano fino allo Stadio Artemio Franchi di. Il giocatore ex Roma, che è giunto alcon la soluzione del prestito con diritto di riscatto, non potrà scendere in campo perché tesserato con il club giallorosso lo scorso primo dicembre. Dunque,, insieme ai nuovi acquisti della Fiorentina, potrà dare supporto morale alla squadra senza aiutarla direttamente dal rettangolo verde.