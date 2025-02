Lanazione.it - Prato, studio sul traffico di Viaccia: in arrivo i sensori

, 6 febbraio 2025 - Il Comune direalizzerà unodelnell’abitato diper verificare la fattibilità della proposta avanzata dal comitato cittadino per modificare la viabilità della zona. I tecnici dell’ufficio Mobilità, su input dell’assessora Cristina Sanzò, stamani, 6 febbraio, hanno effettuato un sopralluogo per individuare la collocazione deilungo via Pistoiese e nelle strade interessate dall’eventuale modifica. L’installazione avverrà in assenza di condizioni particolari, come ad esempio la presenza di cantieri stradali in zona, che potrebbero falsare l’esito delle rilevazioni. Rilevazioni che dureranno un mese e che si aggiungeranno alle informazioni già in possesso dell’ufficio. “I cittadini ci hanno presentato una serie di richieste per migliorare la zona – afferma l’assessora alla Mobilità Sanzò – Le stiamo valutando una per una e presto saremo in grado di dare una risposte puntuali.