Josh Alexander: "Avrei dovuto fare una comparsa in NXT, non se n'è fatto nulla"

Tra una settimana,lascerà ufficialmente la TNA, dopo aver vinto praticamente tutto ciò che poteva nella federazione ed essere diventato il campione mondiale più longevo della compagnia. L’unico rimpianto, forse, della sua avventura è quello di non aver preso parte al crossover tra TNA e NXT che nello scorso anno ha dato modo a tanti wrestler di apparire nella federazione avversaria. Ma a quanto pare, siamo andati molto vicini a una sua apparizione.“Con o contro Ethan Page, sarebbe stato interessante”Intervistato da Straight Talk Wrestling, infatti,ha svelato che in un’occasione è stato molto vicino ad apparire in NXT, e che in altre due occasioni gli è stato chiesto se fosse disponibile. I piani sono poi cambiati e non si sono concretizzati.“Posso dire che c’è stata un’occasione specifica in cui dovevo andare lì, ma non è successo.