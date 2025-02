Ilrestodelcarlino.it - Calcio e violenza: espulso per proteste in campo, minaccia l’arbitro con una mazza

Modena, 6 febbraio 2025 – Ilminore torna di nuovo sotto i riflettori della cronaca e non per raccontare prodezze balistiche in. Dopo l’inseguimento con una pistola scacciacani da parte di un giocatore della Cabassi Union Carpi nei confronti dei tifosi del Crevalcore domenica scorsa a Santa Croce di Carpi, questa volta i riflettori restano a Carpi, ma si spostano nella periferia nord, nella frazione di Cortile, dove lunedì scorso è stato segnalato un altro gesto deprecabile, questa volta verso un arbitro. Non siamo nei campionati Figc ma in quelli degli amatori Uisp e la gara è fra la Cortilese e la Quarantolese. Come riportato dal giudice sportivo che ha letto il referto del“al 40’ del secondo tempo, a gioco fermo, nel procinto di una sostituzione per entrare in, dopo continue, venivadal direttore di gara un giocatore della Cortilese, U.