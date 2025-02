Gqitalia.it - Come ha fatto Skims a realizzare i migliori boxer in assoluto dei nostri tempi

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Da anni ormai siamo abituati alla supremazia assoluta degli slip firmati Calvin Klein, una certezza sul fronte del branding avvolta in cotone-spandex elasticizzato. Quando il marchio americano li ha introdotti all'inizio degli anni '80, hadiventare l'intimo firmato una cosa seria, inaugurando l'era delle campagne pubblicitarie delle celebrità.Ma le foto delle celeb in intimo sono solo unre dell'equazione del successo. Decenni dopo il loro debutto, quegli slip sono ancora buoni, anzi ottimi, e meritano tutti gli onori che gli abbiamo attribuito. A tal punto che, dopo un po', il dominio di CK nel mondo dell'underwear è iniziato a sembrare inevitabile, undella vita al pari della morte, delle tasse e dell'afa estiva.