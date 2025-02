Ilrestodelcarlino.it - Vigor, due acquisti per il centrocampo

Labatte un doppio colpo. Edoardo Furini e Antonio Carnevale sono i tanto attesi volti nuovi del club senigalliese. Il direttore sportivo Roberto Moroni regala a mister Antonioli non uno, ma ben due rinforzi a. Il reparto più bersagliato dalle critiche, anche se, dati alla mano, il più deludente finora. Decisivo il rientro in Italia di Robert Lewis, Ceo rossoblu, il quale avrebbe presieduto una riunione con il resto della dirigenza non più tardi di una settimana fa. In quell’occasione è stato fatto il punto della situazione, l’avvocato di New York ha toccato con mano le problematiche della squadra nel bel mezzo di un periodo molto complicato. "Mi dispiace essere stato così misterioso in questi giorni, ma eravamo in una fase cruciale del mercato – spiega il direttore sportivo dellaMoroni -.