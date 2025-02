Ilgiorno.it - Ghedi, trascorre la serata in discoteca e poi ruba in casa del custode del locale: arrestato 19enne

(Brescia), 1 febbraio 2025 – Un ragazzo di 19 anni è statodai carabinieri di, nel Bresciano, con l'accusa di furto nell'abitazione deldelladove aveva passato la. Stando a quanto riferito dall'Arma, il titolare stava chiudendo ilquando gli addetti alla sicurezza hanno visto un giovane che scavalcava la recinzione portando con se' un borsone. I carabinieri, chiamati dal gestore, lo hanno bloccato e hanno trovato altre due borse contenenti indumenti, bottiglie di alcolici e una chitarra, merce preparate dal giovane prima di darsi alla fuga. Quanto rinvenuto è stato restituito al proprietario, che ha riscontrato la forzatura di una porta finestra della sua cucina e constatato che le stanze erano state messe a soqquadro, Il ragazzo e' finito ai domiciliari per furto aggravato in abitazione e detenzione ai fini spaccio di da 2,8 grammi di stupefacente tipo 'mdma' e 35 pasticche "mdma - anfetamina" nascoste in un marsupio.