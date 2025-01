Vincent D’Onofrio anticipa un cambiamento fisico per Kingpin in Daredevil | Rinascita

Leggi su Cinefilos.it

unperinha subìto grandi cambiamenti da quando è stato annunciato per la prima volta dai Marvel Studios e ha attraversato una revisione creativa che ha aumentato l’azione e portato la serie più in linea condi Netflix.Lo showrunner Dario Scardapane ha già suggerito che il cameo di She-Hulk: Attorney at Law dell’Uomo senza paura verrà ignorato perché non si adatta al tono più cupo e violento di. Ora, l’attore che interpreta, ha accennato al fatto che il super forte Wilson Fisk che abbiamo visto in Hawkeye è diventato un po’ più concreto.“Erano una specie di iterazioni diverse del Fisk dello show originale”, ha condiviso l’attore con SFX. “Il mio lavoro è servire la storia.