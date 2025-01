Cultweb.it - Van Gogh originale comprato per 50 dollari in un mercatino americano: è davvero autentico?

Leggi su Cultweb.it

Acquistare un’opera d’arte a pochi spiccioli e scoprire che si tratta di un capolavoro perduto di Vincent vansembra un sogno, ma è esattamente ciò che è accaduto a un collezionista anonimo in Minnesota. Il quadro, intitolato “Elimar”, è stato identificato come unVandel 1889 grazie a un’analisi durata quattro anni condotta da un team di esperti internazionali. Ma come si riconosce unVan? Quali passaggi seguono gli studiosi per accertare la paternità di un’opera?Elimar di Van(fonte: The New York Post)Per determinare l’autenticità di un dipinto, gli esperti adottano un metodo combinato che integra tecnologia avanzata e conoscenze storico-artistiche. Il primo passo consiste in un’analisi dettagliata della tela e dei pigmenti. Nel caso di “Elimar”, gli studiosi hanno riscontrato che la tessitura della tela corrispondeva a quelle utilizzate da Vannello stesso periodo.