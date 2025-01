Uominiedonnenews.it - Un Passo Dal Cielo 8, Quinta Puntata: Michele Scompare!

Undal8,: la scomparsa del piccolosconvolge tutti e porta i protagonisti ad indagare. Manuela riflette sul caso e sulla sua vita!Undal8 prosegue e, nel corso del quinto appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà la misteriosa scomparsa di un bambino. Manuela sarà come sempre in prima linea nelle indagini e la storia familiare del piccolo servirà molto per indirizzare le indagini in modo giusto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccoloindietro.Undal8: dove eravamo rimasti?Tobia, il figlio di Huber, trova il corpo di un uomo senza vita in un torrente. La vittima è Alessio, un uomo molto conosciuto nella zona poiché proprietario di una mongolfiera che permetteva ai turisti di godersi panorami dall’alto.