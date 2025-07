Il gas conclude in ribasso -0,4% a 33,4 euro al Megawattora

Il mercato del gas registra un lieve ribasso, con il prezzo del future ad agosto a 33,4 euro al Megawattora, in calo dello 0,4% rispetto alla sessione precedente. Questa flessione, seppur contenuta, riflette le dinamiche di un settore in costante evoluzione e sotto osservazione. Un’opportunità per consumatori e investitori di monitorare attentamente le prossime mosse dei mercati energetici europei.

Prezzo del gas in lieve calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad agosto ha chiuso in negativo dello 0,4% a 33,4 euro al Megawattora.

