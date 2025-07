Andreazzoli su Ricci | La Serie B è un campionato che ti fa sempre crescere

In esclusiva, Andreazzoli svela il talento di Ricci, il nuovo gioiello del Milan, e il suo impatto sulla Serie B 232, un campionato che mette alla prova e fa crescere ogni calciatore. L’allenatore, primo a credere nelle sue qualità , ci regala un’analisi affascinante sul potenziale di questo giovane promessa, pronto a lasciare il segno nel mondo del calcio. Scopriamo insieme cosa ha detto…

In esclusiva, l'allenatore Andreazzoli, il primo a convocare Ricci, ci ha raccontato un po' del nuovo acquisto del Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Andreazzoli su Ricci: “La Serie B è un campionato che ti fa sempre crescere”

In questa notizia si parla di: andreazzoli - ricci - serie - campionato

ESCLUSIVA Andreazzoli: “Ricci pronto per il Milan, vi svelo pregi e difetti” - In esclusiva, Andreazzoli rivela i segreti di Ricci, il nuovo volto del Milan. Pronto a stupire e a sfidare ogni aspettativa, il giovane talento ha già catturato l’attenzione di tutti.

Andreazzoli su Ricci: “La Serie B è un campionato che ti fa sempre crescere”; ESCLUSIVA Andreazzoli: “Ricci pronto per il Milan, vi svelo pregi e difetti”; Milan Futuro in Serie D: via libera alla promozione in C, bloccata la retrocessione.

Calcio serie A. L'Empoli esonera Zanetti, in panchina torna Andreazzoli - RaiNews - L'Empoli esonera Zanetti, in panchina torna Andreazzoli Salta la prima panchina dopo 4 giornate: in casa Empoli, è stato esonerato l’allenatore Zanetti, quattro giornate zero ... Da rainews.it

Calcio: Empoli; Andreazzoli, 'vogliamo alzare ancora asticella' - 30, al 'Castellani', il tecnico Aurelio Andreazzoli non avrà a disposizione Tommaso Baldanzi. ansa.it scrive