PC DSAdvance 1.3 | L’Emulazione Avanzata per Gamepad Sony Nintendo e Altri Controller

Se sei un appassionato di gaming su PC e possiedi controller come Sony DualSense, DualShock 4, Nintendo Pro Controller o Joy-Cons, DSAdvance 1.3 è il software che fa per te. Grazie al driver ViGEm, ti permette di emulare un gamepad Xbox con funzionalità avanzate, tra cui guida e mira inclinando il controller grazie al giroscopio, senza configurazioni complicate. Scopri come migliorare la tua esperienza di gioco con questa potente soluzione!

Se sei un appassionato di gaming su PC e possiedi un controller Sony DualSense, DualShock 4, Nintendo Pro Controller o Joy-Cons, DSAdvance 1.3  è lo strumento perfetto per sfruttare al massimo il tuo dispositivo. Grazie al driver ViGEm, questo software ti permette di emulare un gamepad Xbox con funzionalità avanzate, tra cui: Guida e mira inclinando il controller  (giroscopio, nessuna configurazione aggiuntiva richiesta).. Emulazione di stick sul touchpad  (per DualSense e DualShock 4).. Supporto per tastiera e mouse emulati.. Pedali esterni con pulsanti aggiuntivi  (fino a 16 tasti).. Gestione del PC direttamente dal gamepad  (volume, screenshot, controllo Windows). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

