Garlasco l’incidente probatorio è già una resa dei conti | L’impronta 33 è solo un segno sul muro E Nordio scrive a Napoleone

Nel cuore di Garlasco si riaccendono le indagini, mentre gli inquirenti sotto pressione riesaminano ogni dettaglio del celebre caso. L’ultima svolta riguarda l’impronta 33, un simbolo di mistero che potrebbe cambiare le carte in tavola. Tra dubbi e nuovi sospetti, la verità si fa strada tra minuzie e interpretazioni, lasciando tutti con il fiato sospeso. La vicenda sta per svelare un nuovo capitolo cruciale, avvicinando quella resa dei conti che tutti attendevano.

Un pregiudizio interpretativo: le minuzie dell’ormai famosa impronta 33 non sarebbero altro che interferenze murarie. Dunque non ci sarebbe alcuna traccia riconducibile ad Andrea Sempio. Stanno lavorando in queste ore sotto una pressione tremenda i pm della Procura della Repubblica di Pavia che hanno riaperto le indagini sul delitto di Garlasco. Nel nuovo fascicolo hanno iscritto proprio il nome di Sempio, amico del fratello della vittima, Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Garlasco, l’incidente probatorio è una resa dei conti: “L’impronta 33 è solo un segno sul muro”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, l’incidente probatorio è già una resa dei conti: “L’impronta 33 è solo un segno sul muro”. E Nordio scrive a Napoleone

