Agenti immobiliari sempre più influencer come scegliere la persona giusta per trovare casa

Nel panorama immobiliare del 2025, agenti e influencer si mescolano, offrendo servizi sempre più innovativi e coinvolgenti. La figura dell’intermediario si evolve in un vero e proprio alleato strategico, capace di narrare emozioni e creare contenuti che facilitano il percorso di trovare casa. Ma come riconoscere la persona giusta tra queste nuove figure? Scopriamo insieme i segreti per fare la scelta migliore e vivere un’esperienza senza stress.

Roma, 4 luglio 2025 – Agenti immobiliari o content creator? Nel 2025 il confine è sempre più sottile. La figura dell' intermediario immobiliare ha superato i confini tradizionali del venditore di case, per trasformarsi in qualcosa di molto più sfaccettato: un consulente strategico, un narratore emozionale e, in alcuni casi, un vero e proprio content creator. Ma cosa cambia per chi cerca casa? I dati del report di Predis.ai. La casa non è più solo un bene da acquistare, ma un'esperienza da raccontare, un luogo che rispecchia il lifestyle di chi la vive. Oggi Instagram ospita tour emozionali, consigli di home staging e riflessioni sui trend del design d'interni.

