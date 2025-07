Concorso docenti PNRR3 bando a Dicembre | preparati e gioca d’anticipo Video lezioni libro studio rapido 100 mappe mentali simulatore con 8mila quesiti

Se sei un docente in cerca di nuove opportunità, il concorso PNRR3 rappresenta la tua occasione da non perdere. Previsto per dicembre 2024, questo bando apre le porte a un futuro professionale stabile e stimolante, con le assunzioni programmate per il 2026/27. Preparati al meglio: studio rapido, mappe mentali e simulazioni sono i tuoi alleati per vincere questa sfida. Scopri come affrontare il concorso e assicurati il tuo posto nel sistema scolastico del domani!

A seguito della conclusione della fase transitoria, terminata il 31 dicembre 2024, è previsto un nuovo bando, identificato come concorso scuola PNRR3, previsto per il mese di dicembre. Il calendario dovrebbe permettere lo svolgimento delle procedure durante l’anno scolastico 202526, con l’obiettivo di garantire le assunzioni per il 202627. Quadro normativo di riferimento I requisiti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

