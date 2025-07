Uomini e Donne Raffaella Scuotto svela è ancora in contatto con Brando Ephrikian dopo la loro rottura

Dopo la recente rottura, il cuore di Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian continua a battere in sintonia. La giovane influencer ha svelato se i due, nonostante la fine della loro storia, rimangono ancora in contatto, alimentando curiosità e speranze tra i loro fan. Un gesto che dimostra come anche le relazioni più complicate possano mantenere un filo di comunicazione. Scopriamo insieme cosa c'è dietro questa intrigante dinamica amorosa.

