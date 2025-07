Volley Nazionale Universiadi e U21 | 3 vittorie nei test match dell’Italia contro la Repubblica Ceca

In Calabria, i talentuosi gruppi dell’Italia del volley, guidati dal Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza, hanno dimostrato grande determinazione nelle tre amichevoli contro la Repubblica Ceca, consolidando la preparazione in vista delle imminenti sfide internazionali. Il collegiale a Camigliatello Silano ha rafforzato il legame tra le future stelle del volley e la nazionale universitaria, promettendo un futuro ricco di successi e emozioni.

In Calabria, i due gruppi dell'Italia del volley, guidati dal Direttore Tecnico e primo allenatore Vincenzo Fanizza, hanno disputato tre importanti amichevoli contro la Repubblica Ceca, in vista dei prossimi impegni internazionali. Si è concluso a Camigliatello Silano (CS) il collegiale di preparazione della Nazionale maschile Universiadi e del gruppo nazionale Under 21.

