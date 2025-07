F1 risultati e classifica FP2 GP Gran Bretagna 2025 | Norris precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton 6° Antonelli

Si conclude la prima giornata di prove sul circuito di Silverstone, dove Lando Norris domina la FP2 con un crono di 1:25.816, precedendo le Ferrari di Leclerc e Hamilton. La battaglia si fa serrata in vista del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, con i piloti pronti a dare il massimo per conquistare la pole. La sfida è aperta: chi salirà sul podio domani?

Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Silverstone: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1, con la McLaren del britannico Lando Norris in testa in 1:25.816. Alle sue spalle si inseriscono le Ferrari del monegasco Charles Leclerc, secondo a 0.222, e del britannico Lewis Hamilton, terzo a 0.301, mentre chiude in sesta posizione il pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli, staccato di 0.567. F1, Ferrari in scia a Norris sul giro secco in FP2 a Silverstone. Antonelli davanti a Russell CLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA F1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it