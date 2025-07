Calciomercato Bologna tutto fatto per l’arrivo di Bernardeschi | accordo raggiunto anche con il Toronto!

Il calciomercato del Bologna si infiamma con un colpo a sorpresa: Federico Bernardeschi è ormai cosa fatta, dopo aver raggiunto l’accordo con il club e anche con il Toronto FC. Un acquisto che rafforza la trequarti e accende le speranze dei tifosi rossoblù. La trattativa sembra ormai conclusa: questa mossa strategica potrebbe rivoluzionare le sorti della squadra. Restate sintonizzati: il mercato sta entrando nel vivo!

Calciomercato Bologna: accordo raggiunto con Bernardeschi, colpo a sorpresa per la trequarti. La situazione Il calciomercato Bologna entra nel vivo con un colpo inaspettato ma altamente significativo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha raggiunto l’accordo con Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo italiano, attualmente in uscita dal Toronto FC in MLS, è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, tutto fatto per l’arrivo di Bernardeschi: accordo raggiunto anche con il Toronto!

In questa notizia si parla di: calciomercato - bologna - accordo - raggiunto

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

Dopo un mese dall'accordo raggiunto, il portiere cileno è diventato ufficialmente un giocatore del Bologna. Scopriamo assieme chi è nella nostra scheda Vai su Facebook

Il #Napoli continua a lavorare all’affare #Ndoye. Quasi raggiunto accordo sull’ingaggio, resta ancora da risolvere il nodo relativo ai diritti di immagine. Quando l’accordo col calciatore sarà totale, si andrà a trattare col #Bologna. (@gayaprosperi) #LBDV #calci Vai su X

Bologna, accordo raggiunto per Immobile. Su Bernardeschi...; Beukema-Napoli, accordo quasi raggiunto! Lo scoglio è il Bologna: la situazione – Sky; Calciomercato Bologna – Il trasferimento di Gómez al Cruzeiro è in sospeso.

Bologna, accordo raggiunto per Immobile. Su Bernardeschi... - Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, Ciro Immobile rescinderà il contratto con il Besiktas e si unirà al Bologna di Vincenzo Italiano. Come scrive tuttojuve.com

Immobile – Bologna, accordo raggiunto! - Il Bologna ha chiuso per l'arrivo di Ciro Immobile che lascerà il Besiktas. Si legge su generationsport.it