Tram e ordinanza caldo stop ai cantieri dalle 12.30 alle 16 Ma per accelerare si lavorerà anche di notte

A Bologna, nonostante l’ordinanza di stop ai cantieri dalle 12:30 alle 16 per il caldo, i lavori proseguono anche di notte per rispettare le scadenze. Una sfida tra sicurezza e urgenza di accelerare, che ha portato Regione, Comune, sindacati e imprese a confrontarsi nuovamente. La tragica perdita di Ait El Hajjam Brahima ha sottolineato l'importanza di tutelare chi lavora, garantendo sia efficienza che rispetto delle norme.

Bologna, 4 luglio 2025 – Operai al lavoro nei cantieri del tram anche nelle ore più calde, nonostante l’ ordinanza regionale. Per questo, Regione, Comune, sindacati, imprese che stanno realizzando la nuova infrastruttura, oggi pomeriggio si sono riuniti di nuovo per far rispettare le regole. Dopo la morte dell’imprenditore edile Ait El Hajjam Brahima, 47 anni, a San Lazzaro e gli altri casi nel resto d’Italia, era necessario ribadire punti fermi su orari e pause. L’intesa sulla pausa nelle ore più calde. Oggi, dopo due ore di riunione, si è trovata l’intesa confermando lo stop ai lavori del tram a Bologna dalle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram e ordinanza caldo, stop ai cantieri dalle 12.30 alle 16. Ma per accelerare si lavorerà anche di notte

In questa notizia si parla di: tram - ordinanza - cantieri - caldo

