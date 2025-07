Malore mentre lavora nei boschi si accascia a terra e muore a 38 anni | la tragedia sotto gli occhi del papà

Una tragedia sfiorata nel cuore di Claut, Pordenone: un giovane di 38 anni perde la vita improvvisamente mentre lavorava nei boschi, sotto gli occhi increduli del padre. Un dramma che scuote una comunità già sconvolta dalla perdita, ricordandoci quanto siano fragili e imprevedibili i momenti di vita e lavoro all'aperto. La sicurezza deve restare prioritaria, affinché questa triste storia non si ripeta mai più.

CLAUT (PORDENONE) - Ha un malore mentre lavora nei boschi e muore sotto gli occhi del papà. È accaduto a Claut, in provincia di Pordenone, nei boschi che portano a Casera. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Malore mentre lavora nei boschi, si accascia a terra e muore a 38 anni: la tragedia sotto gli occhi del papà

