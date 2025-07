Caldo estremo e lavoro | ecco i termometri all’Electrolux di Forlì gli operai vanno a casa

Il caldo estremo sta mettendo a dura prova gli operai dell’Electrolux di Forlì, costretti a interrompere il lavoro anticipatamente per salvaguardare la loro salute. Con temperature record vicino ai 40°C, la sicurezza viene prima di ogni cosa, mentre la lotta contro il caldo diventa una vera e propria sfida quotidiana. La priorità ora è proteggere chi lavora duramente in queste condizioni estreme, affinché nessuno paghi a caro prezzo il prezzo del clima.

Forlì, 4 luglio 2025 - Troppo caldo. Oggi gli operai della Electrolux di Forlì hanno lasciato il posto di lavoro in anticipo, prima della fine del turno: alle 12.15, rispetto alle 17, a causa, denunciano i sindacati, del forte stress termico. Una decisione, viene sottolineato in una nota, presa in autotutela della salute delle maestranze, seguiti a ruota anche da altri reparti, in uno stabilimento che ha registrato punte prossime ai 40 gradi. Secondo quanto riferisce la Fiom-Cgil, il bollino rosso per il disagio bioclimatico nel bollettino emesso da Arpae e che persiste da più di 10 giorni sarebbe stata completamente ignorata dall'azienda, non dai lavoratori.