F1 botta e risposta Hamilton-Norris nelle libere a Silverstone Le Ferrari ci sono

Il duello tra Ferrari e McLaren infiamma le libere a Silverstone, regalando spettacolo e adrenalina agli appassionati di Formula 1. Hamilton e Norris si sfidano a colpi di tempi, mentre Leclerc si fa strada tra i protagonisti. La battaglia è aperta: chi domani avrà la meglio nelle qualifiche per conquistare la pole position? L’attesa cresce, e anche i tifosi italiani sognano uno scenario da sogno sulla griglia di partenza.

Continua il duello tra Ferrari e McLaren nel mondiale di Formula 1. Se il 7 volte campione del mondo si aggiudica la Fp1, il connazionale è più veloce nella seconda sessione, con Leclerc e Hamilton 2° e 3°.

